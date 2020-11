"Listen", de Ana Rocha, na corrida para candidato a candidato aos Óscares

O filme "Listen", de Ana Rocha de Sousa, é o candidato de Portugal a uma nomeação para os Óscares, na categoria de Melhor Filme Internacional', anunciou esta segunda-feira a Academia Portuguesa de Cinema.

"Listen" foi o mais votado entre os membros da academia, numa escolha entre quatro filmes portugueses propostos a discussão: "Listen", de Ana Rocha de Sousa, "Mosquito", de João Nuno Pinto, "Patrick", de Gonçalo Waddington, e "Vitalina Varela", de Pedro Costa.

Em comunicado, o presidente da Academia Portuguesa de Cinema, Paulo Trancoso, recorda que o filme conquistou vários prémios em Veneza, "um dos mais importantes festivais de cinema do mundo", e "rapidamente se tornou no filme português mais visto do ano, apesar do momento crítico" que o país atravessa, por causa da covid-19.

Essas duas condições revelam "um voto de esperança no talento dos cineastas portugueses, cada vez mais reconhecidos além-fronteiras e acarinhados pelo público nacional", afirmou Paulo Trancoso.

"Listen" é a primeira longa-metragem de ficção de Ana Rocha de Sousa, um drama familiar inspirado numa história real, sobre uma família portuguesa emigrada em Londres, a quem é retirada a guarda dos filhos, por suspeitas de maus-tratos. A narrativa acompanha os esforços da família em provar aos serviços sociais e judiciais britânicos que as suspeitas são infundadas.

Com coprodução luso-britânica, o filme foi rodado nos arredores de Londres com elenco português e inglês, encabeçado por Lúcia Moniz, Ruben Garcia e Sophia Myles.