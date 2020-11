Luiz Phellype "radiante" com o regresso após 10 meses de paragem

Luiz Phellype está de regresso às opções de Rúben Amorim, 10 meses depois, e pode ser utilizado no jogo da Taça de Portugal, contra o Sacavenense, já na próxima segunda-feira.

O brasileiro, que o Sporting contratou ao Paços de Ferreira, esteve afastado da competição, devido a uma rotura do ligamento cruzado do joelho direito, e Jorge Neves, seu primeiro treinador em Portugal, acredita que o jogador, de 27 anos, ainda regressa muito a tempo de ser útil.

"Fico feliz por vê-lo regressar porque ele tem todas as condições para continuar a evoluir na sua carreira de forma muito positiva. Não será fácil chegar à titularidade no curto prazo, pois a equipa atravessa um período muito positivo, mas ele saberá integrar-se bem", diz o treinador, em entrevista a Bola Branca.



Jorge Neves mostra-se feliz com o regresso de Luiz Phellype ao ativo e considera que o avançado estará "radiante" por voltar, após 10 meses de paragem.



Qualidade identificada em 2013

Num olhar para 2013, ano em que o ponta de lança chegou a Portugal para reforçar o Beira-Mar, o treinador recorda um jogador "muito forte fisicamente e com grande facilidade de remate com os dois pés".

"Vi nele um jogador com qualidade para progredir na carreira e não me surpreende o patamar a que chegou no Sporting, depois de ter marcado muitos golos no Feirense e no Paços de Ferreira", sublinha.



Luiz Phellype fez o primeiro jogo em Portugal com a camisola do Beira-Mar, num encontro realizado em Alvalade contra a equipa B dos leões, em 2013.

A equipa leonina venceu por 3-1, sendo que o brasileiro fez o golo dos aveirenses, formação então orientada por Jorge Neves.

O avançado não joga desde janeiro de 2020, altura em que se lesionou num jogo com o Marítimo. No Sporting, Luiz Phellype tem 17 golos, em 47 jogos.

Jorge Neves foi o primeiro treinador de Luiz Phellype em Portugal, no Beira Mar. O técnico saiu do Mafra em 2016 e não mais voltou a treinar. Jorge Neves, de 50 anos, tem, agora, a perspetiva de regressar ao ativo muito em breve.