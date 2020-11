Vaticano distribui cinco mil cabazes alimentares a famílias afetadas pela pandemia

Para assinalar o Dia Mundial dos Pobres, celebrado no domingo, o Vaticano distribuiu testes de Covid-19 gratuitos por instituições italianas de apoio a sem-abrigo ou população carenciada e entregou cinco mil cabazes de alimentos para ajudar famílias em 60 paróquias de Roma.

As iniciativas do Vaticano para esta data (a quarta edição) incluem ainda a distribuição de 350 mil máscaras a cerca de 15 mil estudantes da capital italiana e um bilhete com uma oração do Papa, num gesto de apoio às famílias e de sensibilização para “os riscos da pandemia”, sobretudo no contacto com as pessoas mais velhas.