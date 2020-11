Renovação de Otávio tem de ser prioridade. "É um jogador à imagem de Sérgio Conceição"

Otávio, por seu lado, abriu a porta à renovação. O médio brasileiro demonstrou interesse à administração da SAD do FC Porto e as negociações já decorrem.

As renovações de contrato de Sérgio Oliveira, Marega e Otávio são dossiers com prioridade máxima para a SAD portista. Os três jogadores terminam contrato no final da época e, caso não renovem, ficam livres para assinar por outro clube.

Quem o diz a Bola Branca é Tiago Pereira. O antigo médio que venceu uma Liga Europa, dois campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça com a camisola do FC Porto, revela que Sérgio Conceição está a fazer pressão para a renovação de Otávio.

"Tenho conhecimento que o FC Porto iniciou as negociações com o Otávio. Ele tem sido um titular indiscutível e é um jogador que está há muitos anos no clube, está completamente identificado com a filosofia da equipa e do treinador, Sérgio Conceição. O treinador gosta muito dele, o Otávio é um jogador competitivo, irreverente e à imagem do treinador. O Sérgio está a fazer pressão para que o Otávio renove o contrato, seria uma mais valia para o FC Porto", referiu.

Exemplos a não repetir

Nestas declarações, Tiago Pereira afirma que o FC Porto não quer cometer os erros do passado em relação a renovações, dando o exemplo de jogadores que saíram a custo zero.

Por isso, entende que a SAD portista quer antecipar-se e renovar já o contrato de Otávio, porque existe o receio de acontecer o que aconteceu com Brahimi ou Herrera.

"Uma vez que o Otávio acaba o contrato, não tenho dúvidas de que o FC Porto quer acelerar este processo. O FC Porto já teve a experiência de jogadores a saírem a custo zero, casos de Herrera e Brahimi e não quer correr esse risco, de novo", concluiu.

Otávio, de 25 anos, chegou ao FC Porto em 2014, proveniente do Internacional. Depois de dois empréstimos ao Vitória de Guimarães, assumiu-se na equipa principal dos dragões em 2016. Soma 16 golos em 154 jogos disputados com a camisola do FC Porto.