Suspeito de matar pai e irmã grávida detido na Damaia

As autoridades detiveram o suspeito de assassinar o pai e a irmã, grávida de quatro meses, em Torres Vedras, confirmou à Renascença fonte oficial da PSP.

O homem, de 28 anos, foi detido domingo à noite pela PSP, na Damaia, concelho da Amadora, e entregue à PJ.

As vítimas (de 61 e 37 anos) foram encontradas mortas, num cenário de muita violência, com ferimentos de arma branca, na manhã de sábado. O suspeito estava desaparecido desde a altura do crime.

Clientes da peixaria, da qual o homem era proprietário e que se situa junto à habitação, estranharam o estabelecimento estar encerrado e ninguém responder na habitação.