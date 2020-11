Gaia substitui festas natalícias por ‘vouchers’ no comércio local e apoios às IPSS

Veja também:



A câmara de Vila Nova de Gaia vai substituir as festas natalícias por entrega de ‘vouchers’ a gastar no comércio local e utilizar o que sobrar da verba alocada ao Natal para apoiar as instituições de solidariedade social.

“Não vamos ter praça de Natal, nem roda gigante, nem pista de gelo, mas precisamos de um sinal de esperança. Teremos um ‘camião parada’ a percorrer todas as escolas do concelho com o Pai Natal para dar prendinhas às crianças. Já cada funcionário do Município em vez de receber o tradicional cabaz de Natal terá um ‘voucher’ de 30 euros para utilização no comércio tradicional de Gaia”, revelou esta segunda-feira o presidente da câmara de Gaia.

Eduardo Vítor Rodrigues, que falava numa reunião camarária que decorreu por videoconferência devido à pandemia da Covid-19, contou que relativamente ao Natal decidiu manter a iluminação “de forma a dar vida às ruas e ajudar os comerciantes”, num investimento de 340 mil euros.