Covid-19. Sobe para 93 número de reclusos infetados no Estabelecimento Prisional de Lisboa

O Estabelecimento Prisional de Lisboa tem 93 reclusos e seis trabalhadores infetados com Covid-19, enquanto em Guimarães 23 reclusos e três funcionários testaram positivo, a par de 148 reclusas de Tires também infetadas, informou esta segunda-feira a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

Na sequência de "na sequência de testes efetuados a todos os reclusos e trabalhadores do Estabelecimento Prisional de Lisboa" e quando "faltam conhecer 31 resultados de reclusos", o balanço é de 93 prisioneiros e seis trabalhadores infetados, indica a DGRSP em comunicado.

"Assim e no âmbito do plano de contingência, a DGRSP determinou a afetação dos reclusos positivos, genericamente assintomáticos, a uma única Ala do Estabelecimento Prisional de Lisboa onde permanecerão em isolamento, separados da restante população prisional e sob vigilância e acompanhamento de pessoal clínico do Estabelecimento Prisional de Lisboa", é acrescentado.

Os Sapadores Bombeiros de Lisboa já procederam entretanto a duas desinfeções no Estabelecimento Prisional de Lisboa.

Em Guimarães, foram testados todos os reclusos a 14 de novembro, sendo que os infetados estão reunidos num "único espaço físico" de acordo com o plano de contingência, como na prisão de Lisboa.

"Entre os trabalhadores do Estabelecimento Prisional de Guimarães, testados a 31 de outubro no contexto de triagem preventiva, registam-se três casos positivos que decorrem da vida privada das pessoas, tendo hoje, dia 16 de novembro, sido novamente testados todos trabalhadores, incluindo os da empresa externa que presta serviços a este Estabelecimento Prisional", adianta a DGRSP no mesmo comunicado.

Já no Estabelecimento Prisional de Tires, há neste momento "148 reclusas positivas à Covid-19, duas crianças que se encontram com as suas mães e oito trabalhadores", dos quais cinco guardas prisionais, dois profissionais de saúde e uma auxiliar de cozinha de uma empresa externa, adianta a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

De um total de cerca de 20 mil pessoas, "entre trabalhadores, reclusos e jovens internados em Centros Educativos, há a registar 368 casos positivos à Covid-19", é indicado, dos quais 54 guardas prisionais; 15 profissionais de saúde; seis técnicos profissionais de reinserção social; dois auxiliares técnicos; dois professores; um auxiliar de cozinha e um segurança de empresa privada.

Já o total de casos de infeção entre reclusos estão concentrados em três estabelecimentos prisionais (Tires com 148, Lisboa com 93 e Guimarães com 23). Há ainda a registar 152 casos recuperados, sendo 83 de trabalhadores, 65 de reclusos e 4 de jovens internados em Centros Educativos.