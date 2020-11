Covid-19 por concelho. Paços de Ferreira e Lousada com maior risco de infeção

A Direção-Geral da Saúde divulgou, pela primeira vez, o mapa de incidência cumulativa de infeção por município. O indicador corresponde ao número de novos casos nos últimos 14 dias por 100.000 habitantes.

Este é um dos três critérios adotados pelo Governo português na avaliação de risco de infeção de cada concelho. Municípios com mais de 240 casos por 100 mil habitantes passam a integrar a lista de concelhos com risco elevado de contágio, sujeitos a medidas mais restritivas de combate à pandemia.

O Norte e Centro do país são as regiões com risco mais elevado. Paços de Ferreira, Lousada, Vizela, Manteigas, Paredes e Penafiel apresentam o maior risco de infeção no país.

Já as regiões autónomas dos Açores e da Madeira são aquelas que apresentam menor incidência de infeção pelo novo coronavírus.

Apenas 15 municípios registam uma incidência inferior a 20 casos por 100 mil habitantes - Calheta (Açores), Corvo, Lajes das Flores, Lajes do Pico, Madalena, Monchique, Porto Moniz, Santa Cruz das Flores, São Vicente, Vila Franca do Campo, Santana, Povoação, Aljezur, Vidigueira e Porto Santo.

Monchique é o úncio município de Portugal continental com incidência igual a 0. Os concelhos de Lousã, Leiria e Marinha Grande estão perto do limiar dos 240 casos.