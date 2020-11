Bragança apoia micro e pequenas empresas com 350 mil euros

Veja também:

“Proteger a Economia e o Emprego”. É este o objetivo do Fundo Municipal de Emergência de Apoio Empresarial criado pela autarquia de Bragança.

A medida surge na sequência das novas restrições inerentes ao Estado de Emergência, que abrange o concelho de Bragança, e que, no entender da autarquia, agrava “o funcionamento das atividades económicas”.

“Torna-se urgente mitigar o impacto negativo nas empresas e trabalhadores, com sede/domicílio fiscal no concelho de Bragança, especialmente as micro e pequenas empresas”, defende o presidente da autarquia, Hernâni Dias, adiantando que vai apresentar, para deliberação em reunião extraordinária de Câmara, a criação de um Fundo Municipal de Emergência de Apoio Empresarial “Proteger a Economia e o Emprego”.

O fundo tem uma dotação de 350 mil euros para apoio a fundo perdido a empresas até 25 trabalhadores, com sede ou domicílio fiscal no concelho de Bragança, que tenham registado quebras de faturação igual ou superior a 25%.

As empresas abrangidas por este fundo são sobretudo o comércio a retalho, serviços, alojamento/hotelaria, restauração e similares, empresas de animação, atividades das artes do espetáculo, entre outras.

As candidaturas decorrem entre esta segunda-feira e 30 de novembro, através de formulário online disponível no site da autarquia.

Já em maio, o município de Bragança lançou o Fundo Municipal de Emergência de Apoio às microempresas, que, de acordo com a autarquia, beneficiou 261 empresas.