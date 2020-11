Covid-19. Farmacêutica Moderna anuncia vacina com 94.5% de eficácia

Depois, outro grupo de 15 mil voluntários recebeu a vacina e apenas cinco do total de participantes acabaram por ser infetados, com nenhum a apresentar sintomas graves.

De acordo com a CNN , 15 mil voluntários receberam um placebo e, durante vários meses que se seguiram, 90 participantes contraíram Covid-19, 11 deles com formas graves da doença.

A vacina, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, tem, assim, melhores resultados do que a da Pfizer, que apresentou uma taxa de eficácia de 90%.

A vacina da Moderna baseia-se na mesma tecnologia que a da empresa alemã BioNtech, que será comercializada e distribuída pela multinacional Pfizer.

Baseadas na tecnologia do ARN mensageiro, estas vacinas usam uma molécula que transporta instruções para que as células produzam proteínas virais a partir das informações codificadas no material genético que se encontra no núcleo. Estas proteínas ensinam o organismo a lutar contra o vírus, sem contrair uma infeção.

Há uma diferença importante entre estas duas vacinas, consideradas por muitos como os primeiros sinais de esperança numa altura em que o número de infeções por Covid-19 aumenta em larga escala por todo o mundo.



A vacina da BioNtech-Pfizer precisa de ser armazenada a temperaturas extremamente baixas, entre 70 a 75 graus Celsius negativos. Para isso, são necessários frigoríficos ultrafrios - uma tecnologia que não está disponível em todos os países, principalmente nos mais pobres.

A vacina da Moderna, por sua vez, apresenta a vantagem de não precisar de ser armazenada a temperaturas tão baixas.