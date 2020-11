Medvedev entra a vencer nas ATP Finals

O tenista russo Daniil Medvedev conquistou a sua primeira vitória nas ATP Finals, ao impor-se novamente ao alemão Alexander Zverev, que já tinha derrotado na final do Masters 1.000 de Paris.

O número quatro mundial “redimiu-se”, na O2 Arena de Londres, da estreia de má memória nas ATP Finals no ano passado, quando perdeu os três encontros que disputou, triunfando com os parciais de 6-3 e 6-4, em 1h30.

Apesar de assumir-se ainda cansado no rescaldo da final disputada há apenas oito dias, Medvedev foi mais consistente, sobretudo no segundo 'set', beneficiando da performance mais errática de Zverev, que ganhou apenas 21% dos pontos no seu segundo serviço.

O equilíbrio foi a nota dominante do início do encontro, com longas e espetaculares trocas de bola, mas o sétimo tenista mundial, campeão da competição em 2018, acabou por 'oferecer' um 'break' decisivo ao seu adversário no sexto jogo, ao cometer duas das sete duplas faltas que cometeu durante a partida.

O ascendente de Medvedev, que venceu os três últimos embates frente a Zverev - o alemão ganhou os primeiros cinco -, manteve-se no segundo parcial, com o russo a situar-se na segunda posição, atrás do sérvio Novak Djokovic, no grupo “Tóquio 1970”.

No primeiro encontro da segunda jornada da competição que reúne os oito melhores tenistas do “ranking” ATP, o número um mundial bateu o estreante argentino Diego Schwartzman, que garantiu uma vaga nas ATP Finals devido à ausência por lesão do suíço Roger Federer, pelos parciais de 6-3 e 6-2.