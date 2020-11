Europeu de pista "em cheio" dá mais corpo a uma geração de ouro do ciclismo português

Ciclistas jovens a brilhar e mais a caminho

Delmino Pereira atenta na idade dos quatro atletas em prova, todos menores de 25 anos, para garantir que esta “fase muito positiva do ciclismo português” tem tudo para ser duradoura:

“Os bons resultados do Rui Costa, do Nelson Oliveira, do Sérgio Paulinho e muitos outros corredores fez com que estes jovens também tivessem a ambição de internacionalizar as suas carreiras. Conjugado com uma melhoria da qualidade dos treinadores e das nossas infraestruturas desportivas, com um bom e bem cuidado recrutamento de atletas, e uma boa gestão de carreiras, tem proporcionado que estes atletas estejam de facto bem posicionados. Este ano, tivemos muitos e bons resultados e perspetiva-se que continuem, porque os atletas são todos jovens."

O presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo acredita que a própria geração atual, de João Almeida, "que agora é a principal figura do ciclismo português", e de Rúben Guerreiro, "rei da montanha" na Volta a Itália, "já está a desafiar uma outra geração que virá a seguir".