Comité Olímpico confiante em Jogos de Tóquio com público

O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI) está "muito confiante" que os Jogos Olímpicos vão realizar-se em 2021, independentemente da evolução da pandemia da Covid-19.

No final de um encontro em Tóquio com o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, Thomas Bach afirmou até que está "muito, muito confiante na presença de espetadores nos estádios olímpicos no próximo ano".



O responsável do COI deslocou-se a Tóquio para reforçar a confiança dos atletas, dos japoneses e dos patrocinadores quanto à realização efetiva destes Jogos Olímpicos.

O aumento das infeções em grande parte do mundo e a renovação das medidas de confinamento voltaram a levantar questões sobre a realização dos Jogos no próximo ano, caso a pandemia não estiver controlada.

Mais de 60% dos patrocinadores japoneses ainda não se comprometeram a prolongar os contratos para mais um ano, noticiaram no fim de semana os meios de comunicação locais.