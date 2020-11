Ciclistas portugueses "orgulhosos" pelo sucesso nos Europeus

Os ciclistas portugueses mostraram-se orgulhosos pelo sucesso alcançado no Campeonato da Europa de ciclismo de pista. Portugal foi o quarto país mais medalhado em Plovdiv, na Bulgária, com seis medalhas.

Os atletas regressaram a Portugal esta segunda-feira com duas medalhas de ouro, conquistadas por Iuri Leitão (scratch) e Ivo Oliveira (perseguição), duas de prata de Iuri Leitão (eliminação) e Ivo e Rui Oliveira (madison) e ainda duas de bronze por Maria Martins (eliminação) e Iuri Leitão (omnium).

Iuri Leitão foi o ciclista português mais medalhado, com três conquistadas, e explicou a chave para o sucesso na Bulgária.

"Estas medalhas sabem muito bem, foi muito gratificante e compensou o esforço. A chave é o trabalho e a dedicação, nunca deixarmos de acreditar em nós. Às vezes pode parecer impossível, mas se formos resilientes, tudo é possível", afirmou aos jornalistas.

O ciclista de 22 anos não esconde as dificuldades na preparação devido à pandemia da Covid-19, que afetou as provas ao longo do ano: "Foi fundamental não baixar os braços. É mais complicado fazermos a preparação sem objetivos e datas marcadas. A chave foi acreditar sempre que tudo poderia melhorar".

Rui Oliveira e Ivo Oliveira, irmãos gémeos, conquistaram a medalha de prata em madison e Ivo venceu ainda um ouro em perseguição.

Ivo Oliveira destaca as dificuldades físicas da prova com o irmão, em que chegaram a colocar como hipótese não participarem: "O meu irmão estava um pouco mal disposto na véspera, estava na cama, não se sentia muito bem e ponderámos não participar. Foi acabar em grande, porque fomos de poder não participar a conquistar uma medalha".

Mais aposta no ciclismo português

Rui Oliveira, que conquistou uma medalha de prata na prova de madison, reconhece o ano produtivo para o ciclismo português e pede um maior investimento na modalidade.

"O ciclismo deu provas que está em altas e que deveriam apostar mais em Portugal. Tivemos o Rúben e o João no Giro, o Rui Costa. Poderia estar a manhã toda a enumerar. Deveríamos apostar mais, temos grupos excelentes, faltam condições para fazer mais e melhor. Com o que temos, temos feito bastante", explica.

Gabriel Mendes, selecionador nacional, destaca o esforço dos atletas para conquistar seis medalhas para Portugal.

"Refletem o trabalho que estes jovens têm feito ao longo dos últimos anos e dá-nos mais força para continuar, mas precisam de condições para continuar esta evolução. Foi um ano adverso para todos, mas temos de nos ajustar às condições e fazer o melhor no contexto", termina.