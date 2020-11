Congresso do PCP e Covid. “Estado de emergência não pode servir para parar a política”

Os comentadores da Renascença consideram que, mesmo em estado de emergência, há condições para a realização do congresso do PCP, agendado para os dias de 27, 28 e 29 de novembro, em Loures.

No programa as "Três da Manhã", Jacinto Lucas Pires defendeu que "o Estado de emergência não pode servir para parar a política, porque isso pode pôr questões de liberdade política noutros contextos graves".

Já Henrique Raposo lembra que "as pessoas são adultas, vão respeitar as regras, como respeitaram no Avante". "Podem avançar, a meu ver", acrescenta.

Os dois olharam ainda para o primeiro de fim de semana com regras mais apertadas. Jacinto Lucas Pires defende medidas mais duras e um confinamento mais apertado. Também Raposo duvida da eficiência das medidas.