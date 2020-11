Silva Campos reeleito presidente do Rio Ave

António Silva Campos foi reeleito para o quinto mandato consecutivo na presidência do Rio Ave.

A única lista candidata obteve 650 votos entre os 665 sócios que exerceram o direito de voto, o que equivale a praticamente 98%.

Registaram-se ainda 10 votos brancos e 5 votos nulos.

Estas foram as eleições mais participadas da história do clube de Vila do Conde, confirma a instituição.

Silva Campos já deixou uma mensagem aos sócios: “Queremos e acreditamos um Rio Ave FC mais ambicioso e mais conquistador. Sim, queremos e acreditamos num futuro cheio de desafios e sonhos que são para alcançar. Sim, queremos e acreditamos que este é o caminho certo e que o Rio Ave FC ainda nos vai dar mais motivos de orgulho”.