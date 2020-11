Estádios do Benfica, Braga e Portimonense têm os melhores relvados da época, Alvalade em 12º

O Estádio da Luz é, até à data, o melhor relvado da temporada 2020/21, segundo o "ranking" divulgado pela Liga de Clubes. O Estádio de Alvalade, do Sporting, ocupa o 12º lugar da hierarquia.

O estádio do Benfica, assim como o Estádio Municipal de Braga, do Sporting de Braga, e o Portimão Estádio, do Portimonense, receberam nota máxima em todos em todos os jogos disputados. A Luz lidera o "ranking" uma vez que recebeu quatro jogos enquanto que os outros relvados receberam apenas três jogos.

O Estádio do Dragão, do FC Porto, é o segundo classificado, com 19,14 pontos, seguido do Estádio D. Afonso Henriques, do Vitória de Guimarães, com 17,92 pontos.

O Estádio José Alvalade, do Sporting, ocupa o 12º lugar, com 13,17 pontos somados em três jogos disputados.

O Estádio de São Luís, do Farense, ocupa o último lugar, com apenas um jogo recebido e 4,06 pontos, mas o relvado com pior média de pontos é o do Marítimo, com apenas 8,11 pontos em três jogos disputados.

De acordo com a Liga, este "ranking vem dar corpo a uma das atuais bandeiras da Liga Portugal, que tem procurado sensibilizar todas as Sociedades Desportivas para a importância de um bom relvado, uma vez que se trata de um fator de extrema relevância para a qualidade do espetáculo", pode ler-se.

Todos os relvados são avaliados, jogo a jogo, pelo "Match Center da Liga Portugal, delegados e equipa de arbitragem, destacados para o encontro, tendo em conta três parâmetros essenciais: estrutura (sistema de rega, taxa de infiltração e planimetria), performance (regularidade, compactação e resistência à tração) e manutenção (densidade, grau de infestação, altura de corte, plano de manutenção e aspeto visual".

Na II Liga, a melhor média pertence ao relvado do Benfica Campus (Benfica B) que, após receber quatro encontros, regista uma média de 4.75, com um acumulado de 19.00.

O tapete com maior acumulado nesta competição é do Estádio 25 de Abril, do Penafiel, tendo em conta que após ter sido o palco de cinco jogos contabiliza um acumulado de 19.31, com uma média de 3.86.