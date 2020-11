Selecionador uruguaio elogia Darwin

O selecionador do Uruguai diz-se "surpreendido" com a evolução e o desempenho de Darwin Núñez no Benfica.

“O Almería foi muito importante e agora está muito bem no Benfica, surpreende-me tudo o que já fez, num jogo europeu [diante do Lech Poznan, para a Liga Europa] até marcou um ‘hat-trick’. Tem de continuar a melhorar e aproveitar estas experiências para evoluir a nível tático. Tem de continuar a aproveitar as suas qualidades”, referiu Óscar Tabárez.

O experiente técnico acrescenta que Darwin “é muito rápido, forte fisicamente e tem um remate que está cada vez melhor”.

“Ainda tem 21 anos, está a entrar na etapa de consolidação [enquanto jogador]. Está no caminho certo e fico muito contente por ele e, principalmente, pelo tipo de pessoa que é", acrescentou.

Darwin marcou na última partida pelo Uruguai e pode ser titular contra o Brasil, dada a infeção pela Covid-19 de Luis Suarez.

No Benfica, o jovem avançado uruguaio leva 11 jogos e cinco golos.