Mascherano anuncia fim da carreira

Foi logo após a derrota do Estudiantes de La Plata, com o Argentino Juniors, que Javier Mascherano, de 36 anos, anunciou que aquele tinha sido o seu último jogo de futebol.

Foi no domingo à noite, dia 15 de novembro de 2020, que o antigo internacional argentino, um dos pesos-pesados do futebol nas duas últimas décadas, disse "basta".

"Hoje [domingo] fiz o meu último jogo. É uma decisão que já estava pensada e já tinha falado com o clube. Este é o momento de terminar a minha carreira, pelas sensações que tenho, por muitas coisas que me aconteceram nos últimos meses, a nível pessoal, o mais correto é terminar hoje", disse Mascherano na sala de imprensa para onde convocou e surpreendeu os jornalistas.

Mascherano esclareceu que a sua decisão não está relacionado com resultados, ou com qualquer diferendo com o clube.

"Isto tem a ver com sensações, sentimentos. Quero agradecer a todos os clubes, treinador e companheiros que tive durante a minha carreira. Há momento em que não somos nós que escolhemos o final, o final chega por si só.

Vinte anos de títulos

O "Jefecito", como é conhecido, termina uma carreira de quase 20 anos com a camisola do Estudiantes de La Plata. O médio, que também jogava como central, ganhou quase tudo o que há para ganhar, a nível de clubes, principalmente pelo Barcelona.

Formado no River Plate, foi campeão argentino e saiu aos 21 anos para o Corinthians, onde conquistou o título brasileiro.

Seguiu-se o West Ham, que foi apenas uma plataforma de transferência para o Liverpool, clube pelo qual apenas ganhou uma Supertaça.

Foi nos sete anos e meio que esteve no Barcelona que recheou o seu currículo com duas edições da Liga dos Campeões, duas supertaças europeias, dois campeonatos do mundo de clubes, cinco títulos de campeão espanhol, cinco taças de Espanha e quatro supertaças.