Seleção com poucos jogadores a alinhar em Portugal? "É um bom sinal", diz Fernando Santos

Fernando Santos, selecionador nacional, diz que é um bom sinal a seleção ter poucos jogadores a alinhar no campeonato português, pois revela a qualidade do plantel que tem à disposição.

"É um bom sinal, porque temos os jogadores nas melhores equipas do mundo. É um sinal da grande qualidade dos jogadores. Se não, estariam todos em Portugal. É um motivo de orgulho, não pode ser um drama", começou por dizer, em conferência de imprensa.

Na convocatória, apenas Sérgio Oliveira, no FC Porto, e Paulinho, no Braga, alinham no campeonato português.

Fernando Santos não encara a estatística como um sinal de redução de qualidade no campeonato português e defende o oposto.

"O campeonato português é bom, está ali em quinto ou sexto a nível europeu. As equipas portuguesas renovam-se com jogadores portugueses, fruto do bom trabalho da formação, e trazem outros jogadores. É uma fase difícil por causa da pandemia, mas mantém um bom nível. Se estes jogadores continuassem em Portugal, o nível era maior? Claro que sim, mas não somos um país com capacidade de retenção", explica.