Rúben Dias reage às críticas após derrota com a França. "Não abanamos com o vento"

Rúben Dias, defesa-central da seleção portuguesa, diz que as críticas após a derrota contra a França e consequente eliminação da Liga das Nações, não mexeram com o grupo de trabalho.

"Somos especialmente consistentes na maneira de pensar, não abanamos com o vento. Não vamos no que as pessoas exteriores pensam ou acham. Somos e seremos sempre uma equipa confiante e com muita qualidade e que quer muito ganhar. Quando estamos no topo e a lutar para ganhar tudo, vamos também jogar com os melhores", começou por dizer, em conferência de imprensa.

Depois da derrota, o defesa aprecia ter mais um jogo para poder voltar às vitórias, contra a Croácia, e fazer esquecer a má exibição contra a França.

"Sempre que há um mau resultado, há sempre algo extra dentro de nós. Queremos sempre ganhar, o melhor que podemos é ter um jogo rapidamente para voltar lá para dentro e ganhar", explica.

A seleção da Croácia ainda tem o objetivo da manutenção na primeira divisão da Liga das Nações por conquistar, uma informação relevante para Portugal, mas sem impacto na preparação.

"Entramos para ganhar, como temos feito até aqui. A Croácia ainda tem um objetivo pendente, diz-lhes respeito a eles. É uma informação importante para nós, mas a forma como interpretamos o jogo é alheia a isso", termina.