Derrota com a França ainda mexe com Fernando Santos. "Se calhar, deveria ter jogado para o empate"

Fernando Santos, selecionador nacional, não concorda com as críticas de que a seleção jogou "para o empate" contra a França, jogo que perdeu e que ditou a eliminação da Liga das Nações, mas reconhece que talvez deveria ter jogado para somar um ponto.

Em conferência de imprensa, Fernando Santos recorda que a seleção joga atualmente de forma diferente à equipa que venceu o Europeu em 2016, pois agora acredita que pode jogar olhos nos olhos com qualquer equipa.

"Respeito as críticas, mas não tenho de concordar. Dizer que Portugal jogou para o empate é uma análise não séria do jogo. Se assim fosse, não teríamos jogado da forma que jogámos. No Europeu, que vencemos, jogámos para não sofrer golos e surpreender no contra-ataque. A partir de um determinado momento, jogámos de outra maneira. Somos uma equipa em posse, manter o adversário lá atrás e a tirar proveito dos jogadores que temos. Temos tido resultados muito bons, partimos da premissa que podemos mandar no jogo e foi assim que jogamos este jogo", começa por dizer.

Jogar para o empate é uma ideia e um discurso que nunca passou pela equipa portuguesa neste estágio: "Nunca disse para jogarmos no contra-ataque, que o 0-0 era bom. Se calhar deveria ter feito. Montava uma equipa mais forte fisicamente e jogava no contra-ataque. Se fosse agora, jogava para não perder. Agora, sim, não fomos capazes de fazer o que tínhamos planeado, mas em termos de discurso, isso não passou pelo grupo".

O selecionador reconhece que a derrota "foi um pesadelo" e que há "azia" no grupo de trabalho.

"Não dormi bem e tivemos todos azia. Estamos muito chateados, não estamos habituados a perder. Foi a quarta derrota, para nós foi um pesadelo. Esta taça sempre valeu para nós, há um ano quando a ganhamos e agora que a perdemos. Durante muito tempo, quase nem se falava que vencemos a prova, e agora parece que o mundo vai acabar porque não fomos à 'final-four'. Somos uma das grandes equipas do mundo e vamos continuar a ser", explica.

Ronaldo está perto de bater o recorde de melhor marcador de sempre de seleções, mas Fernando Santos diz que a equipa não joga para que o capitão bata esse registo.

"Seguramento que não. Num jogo destes, ninguém está a pensar no recorde do Cristiano, até o próprio não queria que isso acontecesse. Num particular, até pode acontecer, é um motivo de força maior, as pessoas juntam-se para um jogador marcar. Mas neste caso é impossível. Vai marcar quando tiver de marcar, sem esse pensamento", diz.

Croácia "não é um jogo particular"

Portugal joga contra na Croácia o último jogo da fase de grupos da Liga das Nações. Sem um objetivo declarado, Fernando Santos quer voltar às vitórias e não pensa em poupanças.

"Os jogadores ficam altamente insatisfeitos com derrotas. Para nós, é uma catástrofe. O melhor é ter um jogo rápido para mostrar que foi um acidente de percurso. Jogadores estão focados em amanhã, com grande vontade de vencer. Ainda temos o objetivo que é servir a seleção. Isto não é um particular, é preciso dar resposta ao mais alto nível", explica.

O treinador da seleção não prevê já testes para o Europeu 2021, no próximo verão. A seleção não terá muito tempo de preparação para a prova do próximo verão e Fernando Santos admite que faria testes, caso tivesse seguido em frente para a 'final-four' da Liga das Nações.

"Só se tivessemos ganho. Este jogo poderia ter um cariz diferente, para ver algumas coisas. Vamos ter alterações, mas só por causa do número de jogos que os jogadores têm", termina.