Helton Leite deve encarar Paredes "como se fosse a final da Champions"

Helton Leite, guarda-redes que o Benfica contratou esta temporada ao Boavista, pode estrear-se pelas águias no confronto com o Paredes, para a Taça de Portugal, um jogo que deve encarar como "se fosse a final da Liga dos Campeões".

Esta é a terceira temporada do brasileiro no futebol português, tendo chegado para o Boavista, onde foi treinador por Vítor Pereira.

Perante a possibilidade de uma estreia nas águias, no jogo do próximo sábado com o Paredes, Bola Branca, foi ouvir o homem que de perto trabalhou com o brasileiro, no Bessa. Agora em Bordéus, onde é coordenador da formação de guarda-redes, o técnico garante que Helton "se está a preparar como se fosse jogar a final da Liga dos Campeões".