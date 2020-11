Benfica atento ao "novo Cristiano Ronaldo"

Dominik Szoboszlai, apelidado como “novo Cristiano Ronaldo”, estará na mira do Benfica.

Segundo o portal “90 min”, as águias fazem parte da extensa lista de clubes que desejam o avançado húngaro, de 20 anos.

Para além do Benfica, também Real Madrid, Atlético Madrid, Arsenal, PSG ou Bayern são apontados como candidatos à contratação do jogador do Salzburgo, emblema austríaco ao qual está vinculado até 2022.

A estes junta-se ainda o Leipzig, clube alemão detido pelos mesmos proprietários do Salzburgo.

Esta época, Szoboszlai já fez 13 jogos e marcou 5 golos.