Papa. “Não sejas egoísta, nem vires a cara: estende a mão ao pobre”

O Papa assinalou esta manhã o dia mundial dos pobres com vários apelos. Na homilia da missa que celebrou na basílica de São Pedro, na presença de um pequeno grupo de pobres e pessoas sem abrigo da cidade de Roma, Francisco afirmou que “a grandeza da nossa vida não depende de quanto amealhamos, mas do fruto que produzimos.

Quantas pessoas passam a vida só a acumular, pensando mais em estar bem do que em fazer bem!” E concluiu: “Como é vazia, porém, uma vida que se preocupa das próprias necessidades, sem olhar para quem tem necessidade! Se temos dons, é para sermos dons.”

Pouco depois, na habitual oração do Angelus, o Papa recordou o tema deste dia mundial em 2020, “Estende a tua mão ao pobre!”, com um apelo, sobretudo aos cristãos. “Não estás sozinho na vida, há gente que precisa de ti. Não sejas egoísta, estende a mão ao pobre! Hoje a Igreja diz-nos: utiliza o que Deus te deu e olha para os pobres. Repara, há tantos, mesmo nas nossas cidades, no centro da nossa cidade”.