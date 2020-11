Bispos portugueses reafirmam convicção de que é seguro celebrar nas igrejas católicas

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) emitiu este domingo um esclarecimento a respeito de notícias que antecipavam um cenário de cancelamento das celebrações comunitárias, no Natal, reafirmando a de que é seguro celebrar nas igrejas católicas.

“A respeito das celebrações religiosas do Natal, rejeitando antecipar cenários para os quais não há ainda elementos, D. José Ornelas reafirmou a mesma certeza: que é possível celebrar em segurança no interior dos templos”, indica a nota enviada à Agência ECCLESIA, recordando as declarações do presidente da CEP, este sábado, em conferência de imprensa no final da Assembleia Plenária do episcopado, em Fátima.

O esclarecimento surge após notícias sobre a celebração do Natal, nas quais se refere que a “Conferência Episcopal admite não celebrar Missa do Galo”.

“O presidente da Conferência Episcopal afirma que, desde que foi possível retomar o culto público católico, foi dada a maior prioridade à saúde de todas as pessoas e que é possível, nesse pressuposto e seguindo as indicações definidas pela Conferência Episcopal em diálogo com as autoridades de saúde (orientações de 8 de maio), participar com segurança nas celebrações religiosas, nomeadamente as Eucaristias”, observa a nota do Secretariado Geral da CEP.

Segundo o organismo, a experiência das últimas semanas tem mostrado que, “nalguns casos, os encontros familiares, também os que se seguem a celebrações religiosas, podem tornar-se focos de contágio do novo coronavírus”.

“Estaremos atentos às condições que se venham a registar na época natalícia e tomaremos as orientações necessárias, sempre na defesa da vida das pessoas em todas as suas dimensões”, refere o texto.

A preocupação constava da nota da CEP publicada a 14 de novembro, com novas orientações face ao agravamento da pandemia: “Em particular, este comportamento responsável deve ser vivido após as celebrações litúrgicas mais festivas (Batizados, Comunhões, Crismas e Casamentos), evitando sempre as concentrações fora das igrejas e nas próprias casas”.

Na conferência de imprensa deste sábado, que apresentou as conclusões da 199.ª Assembleia Plenária da CEP, D. José Ornelas afirmou que a prioridade tem sido a segurança nas celebrações, dentro das igrejas, pedindo que, fora dos templos, as pessoas “tentem não se afastar dessa lógica”, seguindo as indicações da Direção Geral da Saúde.

A preocupação do bispo de Setúbal referia-se particularmente aos encontros familiares, defendendo “contenção” para evitar possíveis riscos de contágio.

“Para que os nossos avós cheguem ao próximo Natal, se calhar é necessário que neste Natal não estejamos juntos”, declarou.