Presidenciais: Ventura acusa Marcelo de ser “cúmplice” e “para-raios” do Governo

“Aliás, eu nunca vi um Presidente tão entusiasmado com um Governo como Marcelo Rebelo de Sousa. Acho que foi o Presidente que mais se entusiasmou com o Governo, muitas vezes serviu de para-raios ao Governo quando o tom subia na Assembleia da República, embora desde que Rui Rio entrou também nunca subiu assim muito, mas foi sempre o para-raios de António Costa”, concretizou.

“Acho que é um mandato que tem como palavra principal, de caracterização, 'cumplicidade'. Cumplicidade com o Governo, acho que foi nisso que Marcelo Rebelo de Sousa apostou tudo desde o início do seu mandato”, afirmou.

Em entrevista à agência Lusa, dada na quinta-feira, o também presidente do Chega fez um balanço do mandato do chefe de Estado, defendendo que “o que ficará do legado de Marcelo Rebelo de Sousa é ter sido provavelmente o Presidente mais cúmplice da história da terceira República ”.

O candidato a Belém André Ventura acusa Marcelo Rebelo de Sousa de ser o Presidente da República “mais cúmplice” com o Governo desde o 25 de Abril, funcionando como "para-raios" do primeiro-ministro, António Costa.

O líder do Chega mostrou-se também convicto de que vai conseguir “ ter o dobro daquilo que as sondagens ” antecipam e de que vai disputar uma segunda volta.

Ventura, que é também deputado único do Chega, reconheceu que as próximas eleições para a Presidência da República (que deverão ser disputadas em janeiro) podem traduzir-se numa “luta difícil”, mas salientou que se candidata porque acredita que é aquilo que deve fazer e que vai valer a pena.

Sobre o anúncio de que abandona a liderança do partido caso Ana Gomes fique à sua frente uma vez apurados os resultados eleitorais, Ventura reiterou essa intenção: “Sim, evidente, eu quando digo as coisas é para manter. O que eu quis dizer com isso foi que tenho de tirar responsabilidades e ilações do facto de a doutora Ana Gomes ter mais [votos] do que eu”.

“Comigo estão à vontade porque não tenho nenhum saudosismo de uma República que eu não vivi. Não é isso que me move. Vejo Salazar como vejo outras figuras da História. Não vou fazer juízos de qual é melhor ou pior: se Salazar ou [Álvaro] Cunhal ou Hitler ou Estaline . Nós, em Portugal, para conseguirmos dar um avanço real na questão política, temos de deixar os fantasmas do passado”, continuou.

Curiosamente, antes do começo da entrevista no gabinete da sede partidária, em Lisboa, a zelosa assessoria de imprensa nacional-populista retirou da estante que estava atrás do líder partidário vários volumes sobre Salazar para que não aparecessem no enquadramento das imagens.

“A República liderada pelo dr. António de Oliveira Salazar, a maior parte do tempo, também não resolveu [os problemas do país] e atrasou-nos muitíssimo em vários aspetos . Não nos permitiu ter o desenvolvimento que poderíamos ter tido, sobretudo no quadro do pós-II Guerra Mundial. Portugal poder-se-ia ter desenvolvido extraordinariamente e ficámos para trás, assim como os espanhóis”, afirmou.

O anunciado candidato presidencial do Chega recusa os rótulos de "extrema-direita, fascista, xenófoba e racista" que muitos atribuem ao seu partido e também qualquer simpatia relativamente ao regime do Estado Novo ou saudosismo pelo ditador Salazar.

André Ventura disse que vai sentir a sua “missão” cumprida “quando um jovem de 24 anos, que viva na Suíça ou em Inglaterra e os pais lhe perguntarem para que país quer ir viver, diga ‘quero ir para Portugal’”.

“Enquanto houver um jovem de 24 anos que me diga que não tem trabalho em Portugal e que quer ir para a Suíça ou Alemanha, eu ainda não cumpri a minha missão. Durante o tempo de Salazar, nos anos de 1960, os portugueses emigraram como nunca para França, Suíça, Alemanha. Quando cumprir [a missão], este país vai ser o polo de atração da Europa, o eldorado da Europa”, prometeu.

Questionado mais uma vez sobre as ligações do Chega a movimentos radicais de direita e as suas raízes ideológicas, o pré-candidato presidencial optou pela designação de “partido antissistema”.

”O Chega tem zonas do país onde os militantes vêm predominantemente do espetro esquerdo, como Setúbal, Beja, Évora, Portalegre. Em Portalegre, é o segundo ou terceiro em termos de sondagens. O nosso eleitorado ali veio do PCP, do BE, algum do PS e, como acontece em todo o lado, do PSD e CDS”, descreveu.

Ventura estimou em “cerca de 25 mil” os atuais membros da sua força política, acrescentando que, “provavelmente, é o terceiro partido em Portugal com mais militantes em termos absolutos, inscritos”.

Na interpretação de Ventura, o Chega é “um partido de direita, na classificação clássica – com uma visão do país de valores, defesa das instituições e do mercado -, mas na lógica antissistema, que é uma classificação mais adequada do que extrema-direita, extrema-esquerda, esquerda, direita”.