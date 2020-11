PSP. "Há dever de recolher obrigatório, mas pessoas podem manifestar-se"

Centenas de empresários e trabalhadores da restauração, eventos culturais e animação noturna estiveram este sábado reunidos no Rossio, em Lisboa, exigindo apoios do Governo para lutarem contra o desemprego e continuarem “a pôr pão na mesa”.

"O direito de reunião e manifestação não foi mexido com a instauração do estado de emergência", explica o responsável da Polícia.

Já no final do encontro, houve momentos de tensão (...)

Nuno Carocha salienta que até ao momento o comportamento excecional por parte de toda a população portuguesa "que cumpre as regras que estão em vigor que colabora com a nossa fiscalização". E afirma que está confiante de "vamos manter esse registo".

No sábado, já no final do encontro, houve momentos de tensão com os jornalistas. A PSP teve que intervir e proteger um jornalista do Observador, após um dos representantes da manifestação - munido de um megafone - tê-lo acusado de ter divulgado um número falso dos presentes na manifestação.



Sobre este caso, o porta-voz da PSP disse que não foi feita nenhuma detenção e que "não houve nada em termos físicos". No entanto, a Polícia disse que ia analisar e comunicar os factos ao Ministério Público".

Já o Sindicato dos Jornalistas (SJ) condenou as ameaças feitas a jornalistas durante a manifestação dos empresários da restauração, defendendo que as imagens aí registadas são “suficientes” para a abertura de um inquérito judicial.