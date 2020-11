O "Movimento de Cidadania" nascido na Covilhã para matar a fome e que já apoia mil pessoas

Numa organização meticulosa, Maria Odete, 75 anos, vicentina há mais de 30, distribui os alimentos que 378 famílias hão de ir buscar às instalações da Refood na Covilhã. A pandemia de Covid-19 passou a implicar uma nova dinâmica que aumento as dificuldades entre as pessoas e que "impossibilitou o ADN" do movimento católico ‘As Conferências de S. Vicente de Paulo’.

“Todos nós, os vicentinos, somos pessoas de risco, com idade avançada e é difícil continuar com o nosso ADN, visitarmos as pessoas, olharmos as pessoas olhos nos olhos”, declara Maria Odete à Renascença, salientando que “é completamente diferente estarmos aqui ou irmos a casa deles, estar com eles, chorar com eles”.

Nos últimos meses “não tem sido fácil, mas esta foi a única solução, e cada vez são mais os pedidos e de muita urgência”, refere Maria Odete, repetindo que esta é uma situação temporária para o movimento católico que vive dos sócios e das doações.

“Ser vicentina é ter disponibilidade total para ajudar os outros”, destaca sobre uma parceria que também tem tido o apoio do município da Covilhã, mas é na Refood, um movimento que encaminha os desperdícios alimentares para quem mais precisa, que nasceu o ‘Movimento de Cidadania’.

Maria da Luz, 60 anos, coordenadora da Refood da Covilhã, organiza quatro rotas diárias, por 40 estabelecimentos que doam os excedentes, para que diariamente, as mais de 370 famílias, num total de mil pessoas, recebam o jantar.