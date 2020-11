Madeira com mais cinco casos positivos e um total de 169 infetados

A Madeira registou este domingo cinco novos casos positivos de covid-19, somando 169 doentes ativos e um total de 600 situações confirmadas na região, anunciou a autoridade regional de saúde.

“Hoje há cinco novos casos positivos a reportar, pelo que a Madeira passa a contabilizar 600 casos confirmados de covid-19 no território regional”, pode ler-se no boletim epidemiológico divulgado pelo Instituto da Administração de Saúde (IASaúde).

A autoridade regional adianta que destes novos casos, um é importado da Venezuela e os restantes quatro são “transmissão local, associados a contactos de casos positivos anteriormente identificados”.

Além destes casos confirmados, estão a ser avaliadas outras 40 novas situações pelas autoridades de saúde, das quais “10 são provenientes da operação de rastreio implementada no aeroporto da Madeira e 30 relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24”.

Assim, o instituto refere que na Madeira hoje se registam “169 casos ativos, dos quais 94 são importados”, identificados na operação de despiste no Aeroporto do Madeira e 75 são de transmissão local.

“Relativamente à residência dos casos ativos, 79 são não-residentes e 90 são residentes na Região Autónoma da Madeira”, indica ainda a autoridade regional.

Também assegura que os casos ativos estão a cumprir quarentena, estando 38 pessoas em isolamento numa unidade hoteleira, 127 em alojamento próprio e “quatro doentes encontram-se internados” no Hospital do Funchal.

O IASaúde menciona ainda que 614 contactos de casos ativos estão em vigilância ativa pelas autoridades em diversos concelhos do arquipélago, acrescentando que 10.082 viajantes que chegaram à região estão também a ser acompanhadas com recurso à aplicação no telemóvel MadeiraSafe.

O boletim destaca igualmente que “há mais oito casos recuperados a reportar” neste arquipélago, somando 492 os doentes curados.

A Madeira mantém o registo de dois óbitos associados à covid-19.

“Até hoje foram contabilizadas na região 2.060 notificações de casos suspeitos, dos quais 1.460 não se confirmaram”, enfatiza.

Sobre a realização dos testes de despiste, indica que, na operação montada nos portos e aeroportos, “há a reportar um total cumulativo de 106.328 colheitas”, enquanto o laboratório do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) processou 165.278 amostras.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.313.471 mortos resultantes de mais de 54 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.381 pessoas dos 217.301 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.