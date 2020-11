Covid-19. Prisão de Lisboa tem agora 89 infetados e cadeia de Guimarães 23 casos

Veja também:

Sobe para 81 o número de reclusos infetados com covid-19 no Estabelecimento Prisional de Lisboa, mas numero pode subir. Numa nota enviada às redações a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) informa que “o balanço, ao presente momento, é de 81 reclusos e 8 trabalhadores do Estabelecimento Prisional de Lisboa positivos, aguardando-se os restantes resultados.

A DGRSP determinou a afetação dos reclusos positivos, genericamente assintomáticos, a uma única Ala do Estabelecimento Prisional de Lisboa onde permanecerão em isolamento, separados da restante população prisional e sob vigilância e acompanhamento de pessoal clínico do Estabelecimento Prisional de Lisboa”.

Ao todo foram testadas mais de mil pessoas no EPL, um processo que terminou apenas este sábado.