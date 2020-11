Covid-19: Médicos preocupados com menos primeiras consultas na oncologia pneumológica

A especialista do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra diz ainda que qualquer sintoma respiratório, como falta de ar, tosse e expetoração com sangue, ou mais geral, como o emagrecimento, a falta de apetite e um maior cansaço, devem ser sinais de alerta para que se procure um médico.

“Temos tido uma diminuição grande do número de primeiras consultas em oncologia pneumológica, o que é preocupante. Sabemos que este tipo de tumor [cancro do pulmão] habitualmente se diagnostica numa fase mais avançada e, se os doentes têm medo de ir às consultas e atrasam a procura de um médico, pode fazer com que [a doença] seja diagnosticado numa fase ainda mais avançada, em que as opções terapêuticas já são menores”, disse à agência Lusa Ana Figueiredo, do Grupo de Estudos do Cancro do Pulmão.

Ana Figueiredo reconhece que a pandemia complicou estes diagnósticos pois ao medo do doente em ir ao hospital junta-se o facto de os exames agora demorarem mais tempo a fazer - pois os equipamentos têm de ser desinfetados após cada utilização - e de os doentes terem de fazer uma zaragatoa prévia para confirmar que estão negativos para o novo coronavírus.

A pneumologista, que fala nas vésperas do Dia Mundial do Não Fumador, que se assinala na terça-feira, frisou ainda a importância de desmistificar as novas formas de tabaco, muito usadas pelos mais jovens, lembrando: ”Ainda não podemos ter certezas absolutas pois (…) são precisos anos de utilização [de tabaco] para que comecem a aparecer doenças”.

“Já foi assim com o tabaco convencional e vai ser a mesma coisa com estas novas formas de consumir tabaco”, afirmou.

Os últimos dados do “European School Survey Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD)”, divulgados na sexta-feira, indicam que, entre 2015 e 2019, o consumo de tabaco convencional e de tabaco eletrónico entre os jovens baixou.

Este relatório, que permite acompanhar as tendências europeias no que diz respeito à evolução dos comportamentos aditivos entre jovens de 16 anos, refere ainda que Portugal é o segundo país com menos consumidores de cigarros eletrónicos.

Ainda assim, a pneumologista considera importante que os jovens saibam que “já foram identificadas substâncias ao nível do fumo que têm produtos tóxicos e que, em modelos animais, [conseguiu perceber-se que] pode haver o aparecimento de doenças oncológicas com a utilização deste tipo de tabaco”.