Covid-19. Há mais 6035 casos e 76 mortos em Portugal

Segundo o boletim, a região Norte regista o maior número de infeções e de mortos nas últimas 24 horas, seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo.

O maior número de novos casos diários de infeção com o SARS-Cov-2 foi registado na sexta-feira, com 6.653 casos.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 3.381 mortes e 217.301 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 88.854 casos, mais 3.410 do que no sábado.

Portugal registou 6.035 novos casos de infeção com o novo coronavírus e 76 mortes associadas à doença covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje.

Em Lisboa e Vale do Tejo, verificaram-se 1.137 novos casos e 19 mortos.

Os restantes 13 óbitos aconteceram na região Centro (11), com mais 713 casos, e no Algarve (2), com mais 58 casos.

Nas últimas 24 horas, o Alentejo não registou mortes associadas à covid-19 entre os 72 novos casos reportados. Nas regiões autónomas de Madeira (mais sete casos) e Açores (mais 26 casos), também não se registaram vítimas mortais.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico revela que estão internadas 2.929 pessoas (mais 131 do que no sábado), das quais 415 em cuidados intensivos (mais dois doentes).

A DGS refere também que as autoridades de saúde têm em vigilância 94.604 contactos, mais 2.668 em relação a sábado, e que foram dados como recuperados, nas últimas 24 horas, mais 2.549 doentes, num total de 125.066 desde o início da pandemia, em março.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, com o maior número de infeções entre os 20 e os 59 anos.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 98.177 homens e 119.124 mulheres. Entre as vítimas mortais estão 1.725 homens e 1.656 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.313.471 mortos resultantes de mais de 54 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo o último balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.