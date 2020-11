Trump admite derrota nas eleições no Twitter - mas depois recua

"Nenhum observador de voto permitido, o voto foi tabulado por uma empresa privada da esquerda radical, a Dominion, com má reputação e equipamento obsoleto que não poderia sequer ser utilizado no Texas (que ganhei por muitos!)"

"Ele venceu", começa por escrever o homem que ocupou a Casa Branca nos últimos quatro anos. Mas logo de seguida, mantém as acusações de frande. "A eleição foi manipulada".

Donald Trump vai dando passos sustentados no sentido de assumir a derrota eleitoral. Se há poucos dias deixava no ar a incógnita de quem se sentaria na Sala Oval, agora pela primeira vez escreve que Joe Biden ganhou.

No sábado, milhares de apoiantes de Donald Trump manifestaram-se em Washington para exigir “mais quatro anos” de mandato do Presidente. O protesto servia para e denunciar o que dizem ser o “roubo” das eleições de 3 de Novembro. O protesto que decorreu de forma pacífica durante toda tarde, acabou em confrontos já durante a noite com um grupo de contra-manifestantes e 20 pessoas detidas.

Os manifestantes empunhavam cartazes a dizer “Trump 2020: Mantém a América Grande”, “Todos a bordo do comboio Trump”, “Trump 2020: Pró-vida, pró-armas”. Enquanto isso a multidão cantava: “Mais quatro anos” e “Queremos Trump”.

O Presidente saiu da Casa Branca e, sorridente, passou de carro pela manifestação. Nessa altura, foi aplaudido pelos apoiantes alinhados dos dois lados da estrada à passagem da caravana presidencial; Trump ia a caminho do campo de golfe na Virgínia.