Covid-19. Alemanha prepara-se para quatro ou cinco meses de medidas duras

Os alemães devem preparar-se para mais quatro a cinco meses de medidas severas para deter o aumento das infeções por coronavírus e não devem esperar que as regras atuais sejam aliviadas rapidamente, disse o ministro da Economia, Peter Altmaier, ao semanário Bild.

“Ainda não estamos fora de perigo”, disse referindo-se aos números da infeção. "Não podemos permitir uma paralisação ‘em ioiô' com a economia a abrir e a fechar constantemente."

A Alemanha impôs um conjunto de medidas apelidado de "confinamento leve" para conter a segunda onda da pandemia que o país está a viver tal como grande parte do resto da Europa. Enquanto os restaurantes estão fechados, as escolas e as lojas continuam abertas.