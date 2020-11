Croácia cai na Suécia e decidirá manutenção frente a Portugal

A Croácia perdeu na visita à Suécia, por 2-1, este sábado, e decidirá frente a Portugal a manutenção na primeira divisão da Liga das Nações.

A vice-campeã do mundo partia para o jogo em Solna com três pontos, contra nenhum da Suécia, pelo que bastaria empatar para garantir o terceiro lugar do grupo 3. Contudo, os golos de Kulusevski, aos 36 minutos, e Danielson, aos 45+2, estragaram os planos.

A Croácia ainda reduziu, ao minuto 81, com um autogolo do mesmo Danielson. No entanto, o resultado não se alterou até final.

Assim, as contas da manutenção na Liga A ficam adiadas para a última jornada, em que a Suécia visita a França e a Croácia recebe Portugal.

Quem fizer melhor resultado relega o adversário para a Liga B. Em caso de resultado igual, tendo em conta que os dois confrontos entre suecos e croatas tiveram o mesmo desfecho (uma vitória por 2-1 para cada), conta para a decisão a diferença de golos, que neste momento também é igual (-6). O fator de desempate seguinte são os golos marcados, parâmetro em que a Croácia tem vantagem: 13, contra nove da Suécia.

França e Portugal já só cumprem calendário, fruto da vitória (0-1) deste domingo dos gauleses em Lisboa, que lhes garantiu a passagem à "final four". A seleção nacional perdeu a hipótese de revalidar o título.