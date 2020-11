Joan Mir sagra-se campeão do mundo de MotoGP pela primeira vez

O piloto espanhol Joan Mir (Suzuki) sagrou-se campeão mundial de MotoGP pela primeira vez, este domingo, ao terminar o Grande Prémio da Comunidade Valenciana, em Espanha, na sétima posição, atrás do português Miguel Oliveira (KTM).

A vitória nesta penúltima prova da temporada pertenceu ao ítalo-brasileiro Franco Morbidelli (Yamaha), que deixou o australiano Jack Miller (Ducati) na segunda posição, a 93 milésimos de segundo, e o espanhol Pol Espargaró (KTM) em terceiro, a 3,006 segundos. Miguel Oliveira foi sexto, a 7,272 segundos.

Mir, de 23 anos, soma, agora, 171 pontos, mais 29 do que Morbidelli, segundo classificado do campeonato. Na próxima semana, realiza-se a última prova do Mundial de MotoGP, o Grande Prémio de Portugal, em Portimão.