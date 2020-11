O silêncio tomou o lugar de automóveis nas estradas, os lugares de estacionamento ficaram vazios e as ruas desertas em 114 concelhos do país.

As poucas pessoas que se viam na rua à hora do Conversas Cruzadas, regressavam a casa com passo apressado e sacos de compras na mão - e guarda-chuva na outra, porque as nuvens mostravam-se inclementes em boa parte do território.

Esta tarde cumpre-se o segundo dia de recolher obrigatório das 13 horas às 5 horas nos 114 concelhos de risco elevado de transmissão da Covid-19. O país voltou a recolher mais cedo. Uma regra que se vai repetir, pelo menos, no próximo fim de semana.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23h00 e as 5h00, enquanto nos fins de semana a circulação está limitada entre as 13h00 de sábado e as 5h00 de domingo e entre as 13h00 de domingo e as 5h00 de segunda-feira.

O pedido para ficar em casa usado pela primeira vez este fim de semana, na tarde e noite é feito tendo por pano de fundo a incerteza na evolução de contágios na pandemia. A pressão sobre os hospitais intensifica-se com tendência de crescimento até porque os dados mais recentes do Centro Europeu de Controlo de Prevenção de Doenças sugerem diferenças de mais de cinco dias entre primeiros sintomas e internamentos.

No Conselho de Ministros da próxima quinta-feira, o governo deverá reavaliar medidas mais amplas do próximo estado de emergência a ser renovado dia 23. As decisões mais duras poderão ser aplicadas até meados de dezembro “para salvar o Natal” e irão limitar ainda mais as interações sociais para conter a propagação do contágio.

Com novas limitações no horizonte, 2/3 do país em risco de ver restrições ampliadas e ameaça de novo confinamento geral, os presidentes das autarquias de Lisboa e do Porto, Rui Moreira, Fernando Medina e Nuno Botelho, líder da ACP Câmara de Comércio e Indústria analisam as respostas a dar no plano social e económico à segunda vaga da Covid-19.