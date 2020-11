Raphael Guerreiro dispensado da seleção

Raphael Guerreiro foi dispensado da seleção nacional, este domingo, devido a problemas físicos, e vai falhar o encontro com a Croácia, da última jornada da Liga das Nações.

"A Unidade de Saúde e Performance da FPF, após avaliação clínica, considerou Raphael Guerreiro indisponível para o encontro frente à Croácia. O jogador, que apresentou mialgia, foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional", lê-se num comunicado no site da Federação Portuguesa de Futebol.

O jogador do Borussia Dortmund foi titular no sábado, na derrota de Portugal frente à França (1-0). Resultado que afastou a equipa das quinas da "final four" da Liga das Nações, prova que venceu em 2019.

Antes de partir, ainda este domingo, para Split, onde defronta a Croácia, na terça-feira, a seleção portuguesa realizou um treino na Cidade do Futebol. Os titulares no encontro com a França realizaram trabalho de recuperação.

Com um encontro por disputar no Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, Portugal é segundo classificado, com 10 pontos, menos três do que a França, que já garantiu o primeiro lugar. A Croácia e a Suécia têm três pontos.



O confronto entre Croácia e Portugal está marcado para terça-feira, às 19h45, em Split. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.