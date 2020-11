É constitucional? É! Temos de gostar? Não!

Esta semana, Pedro Morais Fonseca, da Editoria de Política da agência Lusa, e a jornalista da Renascença Paula Caeiro Varela, olham para o acordo alcançado entre PSD e Chega, as palavras do Presidente, da direção do PSD e de André Ventura e tentam perceber ganha e quem perde com este entendimento.

Na semana em que António Costa assumiu que houve equívocos gerados pela comunicação das medidas do Estado de Emergência, não há acordo nesta mesa na análise à forma como o governo tem comunicado as regras em vigor.