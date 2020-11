Rita Valadas é a nova presidente da Cáritas

A Assembleia aprovou um voto de louvor a Eugénio Fonseca, Presidente cessante da Direção da Caritas Portuguesa, e manifestou, o "vivo reconhecimento pelo serviço que prestou, com muita dedicação, durante sete mandatos."

Deste encontro resultou ainda a aprovação da nota "Viver e celebrar a fé em tempo de pandemia”, divulgada durante a Assembleia, com orientações para as celebrações, respeitando as recentes decisões das autoridades governamentais.

Na mesma reunião, os bipos portugueses invocaram a situação da diocese de Pemba, em Moçambique, com um comunicado expresso de solidariedade ao governo de Moçambique e às instituições internacionais para a devida solução dos seus graves problemas.

"De igual modo, perante tanto sofrimento gerado pela pandemia da Covid-19, os Bispos de Portugal, na fé e na confiança, exortam à serenidade e esperança e à atitude responsável e solidária para evitar os contágios e ir ao encontro dos mais fragilizados, para que juntos possamos ultrapassar esta crise", pode ler-se no comunicado final da CEP.

Já durante a conferência de imprensa, o presidente da CEP, D. José Ornelas, confirmou que no próximo domingo uma delegação de Portugal vai ao Vaticano receber os símbolos da Jornada Mundial da Juventude das mãos do Panamá, e perante o Papa.