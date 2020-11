Madeira regista 12 novos casos positivos e mais 32 doentes recuperados

A Madeira regista este sábado 12 novos casos positivos de covid-19, 11 dos quais de transmissão local, totalizando 172 situações ativas, anunciou a direção regional de saúde.

“Hoje há 12 novos casos positivos a reportar, pelo que a Madeira passa a contabilizar 595 casos confirmados de covid-19 no território regional”, anuncia o Instituto da Administração de Saúde da Madeira (IASaúde) no boletim epidemiológico diário.

No mesmo documento, complementa que destes novos casos, um foi importado da Região Centro do território continental e 11 são de transmissão local, associados a situações identificadas anteriormente neste arquipélago.

A autoridade regional indica que este sábado existem na Madeira “172 casos ativos, dos quais 98 importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 74 são de transmissão local”.

Destes, 81 são cidadãos não-residentes e 91 são residentes na Região Autónoma da Madeira.

Os 172 casos ativos estão a cumprir quarentena, sendo que 45 se encontram em isolamento num hotel, 123 em alojamento próprio e quatro pessoas estão internadas no Hospital do Funchal.

Além destas situações, as autoridades regionais de saúde nos diferentes concelhos estão a analisar outras “13 novas situações relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24”.

“Relativamente a vigilância ativa de contactos de casos positivos, 634 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde” na Madeira.

O IASaúde aponta que, em matéria de vigilância de viajantes, “10.407 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe”.

O instituto salienta que há a registar hoje mais 32 casos recuperados, totalizado 421 doentes curados na região, que mantém apenas dois óbitos associados à covid-19 nesta região.

“Até hoje foram contabilizadas na Madeira 2.055 notificações de casos suspeitos de covid-19, dos quais 1460 não se confirmaram”, enfatiza.

No que diz respeito à realização de testes de despiste efetuados, a autoridade regional da Madeira indica que na operação montada nos portos foi atingido um total cumulativo de 105.956 colheitas a viajantes.

O laboratório do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) processou um cumulativo de 164.335 amostras.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.305.039 mortos resultantes de mais de 53,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.305 pessoas dos 211.266 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.