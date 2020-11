Duplo homicídio em Torres Vedras

Um pai e uma filha foram encontrados hoje mortos por arma branca numa habitação em Santa Cruz, no concelho de Torres Vedras, disse à agência Lusa fonte policial, acrescentando que não houve suspeitos detidos.

A mesma fonte disse à Lusa que as autoridades foram alertadas para o eventual crime pelas 11h30, depois de o homem, entre os 50 e os 60, e filha, de 37 anos, terem sido encontrados mortos em casa, no distrito de Lisboa, devido a ferimentos provocados por arma branca.

O suposto duplo homicídio terá sido praticado durante a noite.

A Polícia Judiciária está no local a investigar as causas do crime, não tendo ainda sido detido qualquer suspeito.