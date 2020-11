De manhã um “movimento inesperado”, à tarde um “deserto”. O Porto antes e depois do recolher obrigatório

Para quem trabalha todos os dias na rua de Santa Catarina, no Porto, a manhã de sábado foi “um bocadinho mais movimentada” do que é normal - em tempos de Covid-19, claro.

Tendo em conta o confinamento obrigatório a partir das 13 horas, “algumas pessoas vieram se precaver, comprar umas últimas coisas antes de irem para casa, à tarde”. Márcio Bateira, gerente da pastelaria Mengos, já nem conta com as enchentes que eram habituais nesta altura do ano, antes da pandemia. “Nesta fase estamos a 25-30% do que era normal”, conta à Renascença.