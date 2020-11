Covid-19. Surto em lar de Abrantes com cinco mortes e 15 utentes internados

Dois utentes da Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas (ERPI) do Pego, no concelho de Abrantes (Santarém), infetados com Covid-19, morreram esta sexta-feira, elevando para cinco as mortes naquela instituição, disse fonte das autoridades de saúde.

"Neste momento temos 15 pessoas internadas no hospital e cinco óbitos em utentes" decorrentes do surto com o vírus SARS-CoV-2 que se verifica no lar do Centro Social do Pego, disse à agência Lusa a delegada de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança.

Com 65 utentes e 71 funcionários, a ERPI regista até hoje um total de 80 pessoas infetadas.

Na quarta-feira, Maria dos Anjos Esperança tinha dito à Lusa que havia a registar três óbitos, a que se juntam hoje mais dois, e que os mesmo reportam-se a pessoas com idade avançada e com outras patologias, nomeadamente respiratórias e cardíacas.