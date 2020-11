Reino Unido regista 26.860 novos casos e 462 mortes nas últimas 24 horas

O Reino Unido registou este sábado uma nova subida do número de casos de covid-19, com 26.860 nas últimas 24 horas, e mais 462 mortes, de acordo com os últimos números oficiais.

Com estes dados, o total de óbitos subiu para 51.766 desde o início da pandemia e o total de contágios chega a 1.344.356.

Estes números foram revelados enquanto os ingleses cumprem um confinamento, com lojas não essenciais encerradas, embora as escolas e universidades continuem abertas e o teletrabalho seja recomendado.

Este confinamento vai durar até 02 de dezembro, quando o Governo vai rever a situação de saúde antes de decidir se o vai levantar ou estender as restrições.

A Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte mantêm várias restrições para conter a pandemia.

O Governo informou recentemente que o país está pronto para iniciar um programa de vacinação maciça contra a covid-19 a 01 de dezembro, se a vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech ou alguma outra receber o aval dos reguladores.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.305.039 mortos resultantes de mais de 53,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.