Donald Trump. "Veremos quem será presidente em janeiro"

Pela primeira vez esta sexta-feira, Donald Trump sugeriu que, afinal, poderá não ser o próximo presidente dos Estados Unidos (EUA).

“Veremos quem será o presidente em janeiro”, afirmou o presidente ainda em funções numa declaração a partir da Casa Branca com o balanço da Covid-19 no país, bem como dos avanços terapêuticos para combater a doença.

De resto, esta foi, também, a primeira vez que Trump não denunciou as alegadas irregularidades no processo eleitoral desde que foi confirmada a vitória do democrata Joe Biden.

Sobre a abordagem futura ao contexto pandémico, Donald Trump refere que, “idealmente, não iremos para um confinamento, eu não irei para um confinamento, esta administração não irá para um confinamento. Na melhor das hipóteses, o que quer que aconteça no futuro, quem sabe que administração será… Acho que o tempo dirá”, disse o líder norte-americano que, noutro plano, se mostrou otimismo quanto à futura vacina desenvolvida pela Pfizer que tem mostrado uma eficácia superior a 90%.