Apoiantes de Trump saem à rua, enquanto este já pensa nas eleições de 2024

Os apoiantes de Donald Trump vão sair às ruas no sábado para apoiar as alegações infundadas de fraude eleitoral, enquanto Trump segue com uma massiva dose de contestações jurídicas para evitar a vitória do presidente eleito Joe Biden.

Até ao momento, a candidatura de Trump fez poucos progressos nos tribunais, e pela primeira vez na sexta-feira começou a mudar o discurso, dizendo aos repórteres que "o tempo dirá" quem ocupará a Casa Branca a partir de 20 de janeiro.

Houve outros protestos pró-Trump em todo o país desde que Biden foi indigitado como o vencedor em 7 de novembro, mas foram pequenos e ocorreram com poucos incidentes.

As manifestações pró-Trump em Washington e outras cidades estão programadas para apresentar uma mistura dos apoiantes do presidente, personalidades de extrema direita e membros da milícia Oath Keepers e Proud Boys numa demonstração pública de apoio para que o homem que esteve sentado na Casa Branca nos últimos quatro anos permaneça no poder.

Os organizadores deram aos comícios vários nomes, incluindo “Million MAGA March”, “March for Trump e Stop the Steal”. “MAGA” é um acrônimo para o slogan da campanha Trump "Make America Great Again".