Sporting derrota Benfica e ascende à liderança a Sul

O dérbi de Lisboa deste sábado sorriu ao Sporting, que triunfou por 0-3 no terreno do Benfica e ascendeu à liderança da Série Sul da Liga feminina.

Depois de mais de meia hora sem golos, o Sporting chegou à vantagem. Aos 37 minutos, numa transição, Raquel Fernandes tocou para Ana Capeta, que rematou da esquina da área para o primeiro golo do jogo.

Na segunda parte, ao minuto 54, Capeta lançou Raquel Fernandes, que cruzou para Ana Borges. Sem possibilidade de cruzar ou rematar, Borges atrasou para Capeta, que bisou com mais um remate de belo efeito.

Aos 85 minutos, Fernandes ganhou a corrida às centrais do Benfica e, na cara de Neuhaus, atirou cruzado, para o terceiro golo do Sporting.

Com este resultado, o Sporting passa a somar 18 pontos na Série Sul, os mesmos do Benfica, segundo classificado, mas com menos um jogo.