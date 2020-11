Farense contrata Licá

O Farense anunciou, este sábado, a contratação de Licá.

O avançado internacional português, de 32 anos, é um reforço "bomba" para os algarvios, que não revelam a duração do contrato.

Apesar de a janela de transferências de verão já ter fechado, os clubes são autorizados a contratar jogadores que se encontrem sem clube.

Nas três temporadas anteriores, Licá representou o Belenenses SAD, tendo acumulado 23 golos e 10 assistências em 90 jogos. Na última época, amealhou oito "tentos" e três passes para golo em 36 partidas.

O Farense encontra-se no 16.º lugar do campeonato, com cinco pontos, os mesmos do Gil Vicente, primeira equipa abaixo da linha de água.